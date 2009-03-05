Radio 3 copa los cinco primeros puestos de los mejores programas según los lectores de 'Rockdelux'

Radio 3 de RNE ha arrasado en la votación que organiza cada año la prestigiosa revista musical 'Rockdelux' entre sus lectores para elegir los mejores programas de radio de nuestro país. Cinco espacios de la emisora musical y cultural de RNE copan los cinco primeros puestos de la lista. Destacan, en este orden, cuatro clásicos como 'Siglo 21', 'Disco Grande', 'El Ambigú', 'Flor de Pasión' y el matinal 'Hoy empieza todo', que cuenta con sólo cinco meses de vida en las ondas. La web www.rtve.es ofrece toda la información sobre estos espacios.

Radio 3 ha recibido un importante respaldo del público, como demuestra el resultado de la votación 'Los mejores del año' que convoca anualmente la prestigiosa publicación especializada 'Rockdelux'. Los lectores de la revista han elegido a cinco programas de Radio 3 como los cinco mejores programas de radio de nuestro país.

GRAN ÉXITO: 5 DE 5

El primer puesto es para 'Siglo 21', que dirige y presenta Tomás Fernando Flores de lunes a sábado (13:00-14:00), un clásico dedicado a las nuevas tendencias musicales más innovadoras, pero también a las últimas noticias de sobre tecnología, videojuegos, literatura o ecología.

Los lectores de 'Rockdelux' han colocado a 'Disco Grande' como el segundo espacio radiofónico más destacado de 2008. Otro veterano, Julio Ruiz, abre de lunes a viernes (21:00-22:00) una ventana a los grupos independientes y las jóvenes promesas. Pueden dar fe de ello nombres como 'Los Planetas', 'Dover', 'La Habitación Roja' o 'Facto Delafé'.

En Tercer lugar aparece uno de los grandes expertos musicales del país, Diego Manrique y 'El Ambigú', donde ofrece a diario (14:00 - 15:00) una variedad de estilos inigualable, con nombres históricos y contemporáneos.

La cuarta plaza de 'Los mejores del año' premia a 'Flor de Pasión', el programa del veterano Juan de Pablos, que la semana pasada cumplió 30 años en antena. La votación no sólo reconoce la labor del veterano locutor de RNE, sino que además demuestra que los grandes clásicos de la década de los 60 siguen de moda: Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Wilson Pickett o Arthur Conley suenan en Radio 3 de lunes a viernes de 19:00 a 20:00.

El quinto lugar de la clasificación de 'Rockdelux' distingue a un programa que sólo lleva cinco meses en antena, 'Hoy empieza todo', lo que refleja la buena acogida que ha tenido entre el público una de las grandes apuestas de Radio 3. Este gran espacio dirigido por Gustavo Iglesias y presentado por Marta Echeverría ofrece cada día al oyente una manera diferente de despertarse (7:00-11:00): música, actuaciones en directo, cultura y noticias.

RADIO 3, UNA APUESTA DIFERENTE

Aunque la histórica lista de 'Los mejores del año' que publica la revista 'Rockdelux' ya ha reconocido en años anteriores a programas de Radio 3, sin duda esta edición ha sido la más exitosa para la emisora musical y cultural de Radio Nacional de España. Los lectores han votado entre los títulos de todas las radios españolas y han elegido de forma abrumadora los de Radio 3, lo que indica la buena salud de los clásicos de la emisora pública, la gran aceptación de los nuevos formatos, y, en general, la apuesta de Radio 3 por la música independiente y plural, alejada de las grandes firmas comerciales.

'Rockdelux' nació en 1984 y desde entonces se ha mantenido como una de las publicaciones más respetadas en el mundo de la música. Desde entonces esta revista especializada ha marcado un estilo propio, reconocido por la crítica y el público, centrado en las nuevas tendencias del pop-rock y la música electrónica, aunque sin olvidar los nombres clásicos y las figuras de culto atemporales.