Visita a España y nuevo single para Television Personalities

Television Personalities son probablemente luna de las bandas de culto más elegantes del Reino Unido. Desde su formación en 1977 han editado 10 discos y cambiado numerosas veces de formación, centrada siempre en la figura del compositor Dan Treacy, tan brillante como imprevisible. Canciones como 'Part Time Punks', 'Smashing Time', 'I Know Where Syd Barret Lives', 'If I Could Write Poetry' o 'A Sense of Belonging' permanecen en la memoria de muchos degustadores del pop con carácter.

Ahora, de la mano de Elefant Records, editan el 16 de marzo su single de edición limitada con el título 'People Think We Are Strange', una oda no intencionada al espíritu nerd, a medio camino entre los Modern Lovers de Jonathan Richman y la locura imprevisible de Pavement.

Una trayectoria extensa y una discografía compleja con bastantes giras por todo el mundo y tambien con varias retiradas de la escena, que les han convertido probablemente en el grupo más imprevisible de la escena británica, con shows que pueden llegar a ser una experiencia verdaderamente excitante, repleta de genial extravagancia y de pop sin prejuicios por parte de la banda más gamberra: frescura a raudales y desenfado pop a granel.

El grupo británico visita España con tres fechas confirmadas: el 4 de marzo en la Sala Apolo de Barcelona, el 5 en la Sala Heineken de Madrid y el 6 de marzo en el Doce & Medio. Los tres comienzan a las 21 horas.