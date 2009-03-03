Radio 3 se encendió por sexto año consecutivo

Trece horas de radio en directo fue la propuesta que hizo Radio 3 este domingo. La emisora salió otra vez a la calle en la sexta edición de La Radio Encendida, que tuvo lugar un año más desde La Casa Encendida en colaboración con la Obra Social Caja Madrid. Como siempre la música en directo fue la verdadera protagonista de esta cita, que contó con la presentación de más de 10 artistas sobre los diferentes escenarios del recinto madrileño.

Qué fue lo que vimos

Teo Sánchez presentó a la Orquesta Pinha

El director y presentador del programa Duendeando fue el encargado de abrir esta programación especial con la actuación en directo de esta agrupación que se reconoce como una orquesta de autor, que en su repertorio aúna estilos tan dispares como Polka, el Pasodoble, el Swing o el Fox-Trot. Se trata de un quinteto que apuesta por la música en directo como la mejor forma de defender sus creaciones, definidas como coloridas y nada estridentes. Todo ello lo consiguen a partir de una combinación instrumental que incluye a cordeón, clarinete, guitarra acústica, bajo acústico y batería.

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Julio Ruiz entregó el premio a la mejor maqueta

Disco Grande no sólo es uno de los programas clásicos de nuestra programación, sino que es uno de los que más ha apostado por las bandas locales a través de la emisión de sus maquetas. Con el propio Julio Ruiz al frente, cada año en el programa se elige la mejor maqueta. Este año, esa mención se conviertió en un premio físico que se entregó en esta jornada especial.

Por ello, escuchamos en directo a la banda que se ha alzado con este título en el referéndum musical que el programa realizó a finales de 2008: Aline & The Splendids, el proyecto musical sustentado por la voz de Aline Beaudoux. Afincados en Madrid, y habiendo logrado una visibilidad importante a lo largo del año pasado, la banda se reconoce como aunténtica y original gracias a la conjugación de ritmos como el rock'n'roll, el soul de bases disco o el ska jamaicano.

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Jota Mayúscula y Frank T. volvieron a unirse en El Rimadero + La Cuarta Parte

La música urbana será la encargada de llevar a la radio durante dos horas los mejores sonidos del Rap y del Hip Hop. Lo haremos en compañía de los dos hombres fuertes de dichos ritmos en Radio 3 y a su vez dos veteranas figuras de este género que aúna rimas, realidad, ritmo y sobre todo mucho desenfado. Jota Mayúscula y Frank T. volvieron a unirse en una edición especial de El Rimadero y La Cuarta Parte que nos trajo agradables sorpresas, sobre todos para los seguidores de este tipo de música urbana.

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La ficción y la música llegaron con LaLiBéLuLa de Juan Suárez

Tras la cita del 4 de marzo con RadioFicción 09 -entre las 20 y las 22 horas-, el director y presentador de LaLiBéLuLa volvió a la Casa Encendida bajo la influencia del imaginativo animalillo que da título al programa. Junto a su equipo, la ficción saltó a las ondas junto a la música en vivo de Hyperpotamus. A pocos días de su presentación en el popular festival estadounidense South by Southwest junto a la expedición española Sounds from Spain, el proyecto musical detrás de Jorge Ramírez nos presentó las canciones de su disco debut, demostrando que sobre el escenario se convierte en un verdadero hombre orquesta que hace de la simplicidad un verdadero espectáculo.

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La música de Pan Bendito, en Radio 3

Cuando hablamos de este barrio de Madrid, probablemente lo hacemos de uno de los más humildes de la capital. Ello no impide que sea una de las cunas del arte urbano, la misma en la que han crecido y se han dado a conocer los artistas que protagonizarán este momento del día, de la mano de Teo Sánchez. Fue él el encargado de presentarnos la ocurrencia flamenca de Josete y la magia de Enrique Piculabe, que se unieron al ritmo guasón y callejero de El Langui y La Excepción.

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El pop femenino presentado por Santiago Alcanda

Donde Santiago Alcanda pone la apuesta, nace el éxito. Ya lo hizo hace meses con Russian Red o con Depedro cuando sus respectivos talentos no se habían esparcido por el gusto del gran público. Ahora, el director y presentador de 'Como lo Oyes' hace lo mismo con Zahara, una joven cantante granadina que junto a su inseparable guitarra lleva mucho tiempo sobre el escenario interpretando canciones que van de la calidez del sur hasta la delicadeza sublime de un pop que hace suyo y encandila.

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Amaral, garantía de éxito

Los zaragozanos pusieron sobre el tapete lo que les ha convertido en uno de los grupos más importantes de éste país, con una propuesta acústica que fue muy aplaudida entre el público. Se mostraron seguros y tiraron de un repertorio ya clásico para conseguir alcanzar uno de los momentos cumbre de la gala.

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La La Love You, la alegría de la huerta

Con una estética rompedora y una actitud que distaba mucho del aburrimiento, los La La Love You consiguieron contagiar de 'buenrrollismo' a todos los asistentes al festejo, con una mezcla entre Power Pop y una grandiosa puesta en escena, adornada con unos estribillos poderosos que hicieron cantar al personal.

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Mastretta, la satisfacción del trabajo bien hecho

Nacho Mastretta y su gran banda consiguieron lo que se presumía complicado, conseguir con canciones instrumentales mantener el pabellón muy alto y conseguir que los asistentes se quedaran anonadados ante la habilidad que demostraban con una auténtica banda que recorría diferentes sonidos no convencionales para uso y disfrute de los inconformistas.

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SpeakLow: Funk para todos los públicos

Uno de los grupos con más pegada en directo del panorama actual consiguió hacerse con un hueco entre los corazones de los presentes, con una propuesta tremendamente bailable que indaga en una mezcolanza entre Blues, Jazz y el mejor Funk.

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Muchachito Bombo Infierno quema la Radio Encendida

Muchachito se convirtió en uno de los platos fuertes de la jornada al conseguir junto a su sección de vientos, los Gigoletto, aunar vientos y percusión en su fórmula tradicional: canciones adictivas y con mucho ritmo que levantaron el ánimo del espectador hasta conseguir una catarsis colectiva de proporciones hercúleas. Muchachito nunca falla.

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Andy Chango puso el fin de fiesta

El argentino, presentador del programa 'Andy y Amigos', de Radio 3, fue el encargado de poner el punto y final a la sexta edición de una gran fiesta de la radio y la música de éste país, con una gran mezcla de estilos y el estilo que caracteriza a uno de los nuestros.

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