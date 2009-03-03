Nick Garrie - Twilight

El nuevo trabajo de Nick Garrie se trata de un disco delicioso que combina equilibradamente el preciosismo de unos arreglos contenidos, con las atemporales y elegantes melodías de Nick. Desde el romanticismo ensoñador de 'Lovers', pasando por el afrancesamiento evidente de 'Le pont mirabeau', el preciosismo de 'Twilight', la increíble voz de Rachel Allison en 'When evening comes' o el country folk de 'On a wing and a prayer'.

Uno de esos discos que ve la luz gracias al empuje de una nueva generación de músicos, admiradores del cantautor británico. Un disco honesto, cercano, elegante, preciosista, que mantiene un maravilloso equilibro entre arreglos y melodías. Apenas treinta minutos de composiciones ensoñadoras, de pop y folk arreglado, que tratan la naturaleza humana con humildad y candor y entre las que destaca esa sorprendente y epatante inyección de juvenil fantasía que es 'The clockmaker'.

Este debe ser el disco que la historia musical utilice para saldar cuentas con Nick Garrie. Hay demasiadas razones para que así lo sea, las maravillosas armonías que ha proporcionado la escena escocesa, una colección apabullante de grandes composiciones, un tema de profundo romanticismo cofirmado con un maestro como Francis Lai, el hecho de que 'The nightmare of J.B. Stanislas' esté teniendo ese pequeño momento de gloria que el azar le arrebató en su momento y sobre todo, un cantautor, Nick Garrie, con una preciosa voz llena de solemnidad y un sentido del pop clásico, en el mejor sentido de la palabra, disfrutando de un momento de brillante inspiración.

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