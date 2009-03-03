Neal Casal - The Losing End Again

Nacido en Denville, New Jersey, el 2 de noviembre de 1968, el cantautor country-rock Neal Casal desarrolló una aclamada carrera en solitario antes de unirse a la banda de Ryan Adams The Cardinals, a mediados del 2000.

Entre conciertos como miembro de The Cardinals y la grabación de Cardinology (Oct 08), Neal Casal encontró tiempo para grabar su nuevo álbum Roots & Wings. Con este disco, Casal regresa al entorno folk-rock/americana que le otorgó su personalidad en discos como Basement Dreams.

'Roots & Wings' es esencialmente un disco folk/rock, grabado con un gran grupo de nuevos y viejos amigos de ambas costas del país. Con claras influencias de Neil Young, Gram Parsons o the circa 70-72 Stones, Roots & Wings se grabó entre Lafayette, Los Angeles y Brooklyn. Con canciones como 'Hereby The Sea' o 'A Year And A Day', éste, su octavo disco, nos muestra un Casal en uno de sus momentos más inspirados.

Requiere un navegador que permita el uso de iframe para poder votar. <br>

Requiere un navegador que permita el uso de iframe para poder votar.

Portada