Juanymisterfly - Ready

Juanimisterfly es uno de los músicos-productores mas inquietos que ha dado este país en los últimos años. Hiperactivo por naturaleza, desde que comenzó a desarrollar su actividad musical, allá por 1988, ha estado al frente de múltiples grupos y proyectos musicales como Amargos Besos, No Model's, Asamblea, Genétika 003, Lemon fly, Parabólica, Electronikboy o Munich 72.

Además de sus facetas como Dj., masterizador o productor, ha remezclado a artistas de renombre como Fangoria, Niños del Brasil, L-Kan, La Prohibida, McNamara, Roberta Marrero, y Pedro Marín, entre otros muchos: en total mas de 100 remezclas a sus espaldas -y muchos pseudónimos para firmarlas- en mas de 40 discos, homenajes y tributos incluidos.

En paralelo a su actividad en la banda de pop 'Munich'72', ahora se aventura a lanzar su primer álbum en solitario, donde da rienda suelta en la producción a su pasión por la música electrónica de baile de todos los tiempos y modas: forman 'Retroactual' , 13 canciones escritas y producidas por Juanimisterfly donde se combinan entre si estilos del pasado y del presente.

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