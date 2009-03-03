Helen Love - Calm Down Dad

Helen Love están de vuelta. El grupo de Bubblegum-disco-punk están en su mejor momento y tienen una espléndida colección de canciones nuevas que van a enloquecer a medio planeta. 'Calm down dad' es el single de adelanto de su flamante nuevo álbum, Stick it, que vera la luz muy pronto en Elefant Records.

Mientras llega ese momento, y para apaciguar la dura espera, aquí tenemos este aperitivo con tres grandes canciones.

'Calm Down Dad' es pura energía, indie-punk-pop pegajoso que relata las diferencias entre un padre y su hija. Ella quiere divertirse, salir de noche, acostarse con un chico, vestirse como un vampiro sin que la miren raro en casa, viajar por todo el mundo, probar cosas nuevas e incluso llegar a cantar como Kate Nash, pero con acento barrio bajero. Como una mezcla a partes iguales entre Jilted John y The Waitresses, en este single, limitado y en vinilo de color naranja, Helen Love saltan del punk al pop y del pop al indie con unas letras realistas, sarcásticas y muy divertidas. Dulces melodías como un caramelo de naranja y al mismo tiempo acidas como la vida misma.

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