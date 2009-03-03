Dotschy Reinhardt - Cowboys never cry

Ya en su primer álbum Sprinkled Eyes, Dotschy Reinhardt cantaba sobre la pérdida de identidad del pueblo de los sinti en Alemania. Para Dotschy Reinhardt, el ilustre apellido y su parentesco con Django Reinhardt, tal vez el músico de jazz europeo más grande del siglo XX, representan una oportunidad para dar a conocer la cultura de su pueblo al mundo.

Dotschy Reinhardt se entiende y se autodenomina convencida y orgullosa como 'sinteza', miembro del pueblo de los sinti, y también en Suni canta varias canciones en su idioma, el romanés. Además, compuso la mitad del repertorio y aportó letras propias para clásicos como 'Djangology' (Django Reinhardt) o 'Me Hum Mato' (Schnuckenack Reinhardt), al margen de sus interpretaciones personales de clásicos como 'Days of Wine and Roses' (H. Mancini) o 'Last Tango in Paris' (Gato Barbieri/Dory Previn).

Nuevamente hay que prestar especial atención a su criterio en la elección de los músicos acompañantes, sobre todo los guitarristas: al lado de los músicos que ya se podían apreciar en Sprinkled Eyes (Christian von der Goltz: piano, rhodes; Scott White: contrabajo; Ulli Bartel: violín, mandolina; Armando Chuh: percusión; Alexej Wagner: guitarra), en Suni se pueden apreciar su primo Lancy Falta y el David Reinhardt Trio.

Dotschy repite en su libro una y otra vez que su gran sueño siempre había sido cantar en escenarios. En Suni se percibe la gran fuerza de voluntad que le posibilitó realizar este sueño y que la ha hecho avanzar notablemente desde su álbum debút. Su carácter tranquilo y un tanto tímido puede despistar y no permite descubrir a primera vista que esta chica sabe muy bien lo que quiere y cómo llegar a cumplir sus objetivos.

Suni es mucho más que un álbum de jazz vocal. Es el posicionamiento decidido de una mujer fuerte que reivindica un mayor respeto para su pueblo desde un profundo arraigo en su cultura.

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