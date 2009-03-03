Darren Hayman - Pram Town

Pram Town es el décimo álbum en la carrera de Darren Hayman, el tercero bajo su propio nombre tras Table for One y Darren Hayman & the Secondary Mothern y el sexto desde que en 2002 desmanteló Hefner, el mítico grupo de culto inglés. Pram Town se grabó con una orquesta folk formada por miembros de Ellis Island Sound, The Wave Pictures y Smile Down Upon Us.

Pram Town era el mote cariñoso que se daba a Harlow, Essex a principios de los años cincuenta. Se acuñó para reflejar la súbita afluencia de jóvenes familias al New Town. Los Nuevos Pueblos se construyeron tras la Segunda Guerra Mundial, y se diseñaron para la vida contemporánea y del futuro como un antídoto contra las ciudades.

Pram Town es un conjunto de canciones sobre alguien que no escapa. Un gran pez en un pequeño estanque, al que se le echa un cable mientras se escaquea de pagar el billete en el vagón de preferente de un tren. Este es un disco sobre buenas ideas que salen mal. Es sobre cómo el orgullo puede hacerte perder el amor. Es sobre una ambición desmesurada que se queda en nada. Y sobre el vacío en medio.

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