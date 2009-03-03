El Columpio Asesino - Cenizas

Last Tour Internacional, Astro Discos y [PIAS] Spain se alían para publicar La Gallina, producido por el ya habitual de El Columpio Asesino, Iñaki de Lucas, que también produjo los dos anteriores álbumes.

Esta alianza propiciará el lanzamiento simultáneo y la actuación de la banda en España, Portugal y México, aunque en próximos meses se irán ampliando los territorios donde esté disponible La Gallina y el directo arrasador de sus particulares artífices.

El nuevo disco de los hermanos Arizaleta es el trabajo más personal que han entregado hasta la fecha, con cambios de registro inesperados en el sonido del grupo y, a veces, hasta cambios de voz cantante, aunque la densidad sonora, la esencia irreverente y la actitud surrealista de El Columpio Asesino mantienen su presencia desde la portada, hasta el último acorde de la última canción.

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