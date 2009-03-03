Así suena el inicio de 2009

2008 fue un año en el que las colaboraciones entre Radio 3 y la Unión Fonográfica Independiente, dieron como resultado dos interesantes acciones en la nueva web de la emisora. A mediados del año pasado, nació una iniciativa bajo el título de Los Indispensables de Radio 3, que buscó durante semanas las canciones más importantes de la historia de la música independiente en España.

Tras la exitosa acogida de esta acción, en diciembre pasado ambas organizaciones se pusieron de acuerdo para presentar Las 33 mejores canciones de 2008, en donde se repasaron los temas que según los sellos independientes fueron sus mejores apuestas a lo largo de dicho año.

Ahora volvemos a la carga -con esta web como escaparate- para presentar cada mes la música nueva que los sellos independientes tienen que presentarnos. Será una cita fija, pensada para dar la difusión que tales propuestan merecen tomando en cuenta su calidad y poca acogida en medios mucho más generalistas. Cada mes, podrás votar por tus favoritas y será a finales de año cuando las más votadas formen parte del listado con lo mejor de 2009.

UFi es la asociación nacional de productores fonográficos independientes de España creada en 2003 para mejorar las posibilidades de acceso al mercado del sector independiente. El 98% de las empresas del sector discográfico en España son Pymes y estas han generado una industria cultural que ha impulsado el movimiento creativo musical esencial y fundamental en estos últimos 25 años.

Este listado está ordenado por orden alfabético. Puedes votar por tu canción favorita dejando un comentario previo registro: