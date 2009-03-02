Vonda Shepard - From the sun

'From the Sun' es el primer álbum de estudio en cinco años de Vonda Shepard, una de las cantantes-compositoras estadounidenses más reconocidas. Las diez canciones del disco, claramente influenciadas por el soul y el R&B, muestran a una Vonda sensible en unos temas y llena de energía en otros, pero siempre a través de esa voz que logra emocionar.

La producción corrió a cargo de Mitchell Froom (Elvis Costello, Randy Newman, Bonnie Riatt, Daniel Powter). "Fue una decisión a consciencia la que tomamos entre Mitchell Froom y yo, la de concentrarnos en los aspectos más soul de mi voz".

Vonda Shepard presenta los temas de 'From the Sun' a lo largo de una gira europea que la lleva a estos escenarios españoles: Benicassim, San Javier (Murcia), Palma de Mallorca y Barcelona. Requiere un navegador que permita el uso de iframe para poder votar.

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