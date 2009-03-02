Vilma y los Señores - Hay Dias

Probablemente cuando Vilma empezó a tocar con su guitarra en tardes de soledad no imaginaba el resultado final de aquellos acordes repetidos y cambiados una y otra vez hasta dar con el acabado deseado.

Ella, la debutante, una mujer de apariencia frágil, menuda, de enormes e inquietantes ojos y sonrisa inmensa consiguió implicar a Ricardo Moreno (Los Ronaldos, Mastreta, Fangoria, Josele Santiago...) y David Gwynn (Christina Rosenvinge, Marlango, Quique González...) incansables colaboradores de múltiples proyectos, en torno a su voz.

La coctelera nos devuelve un combinado exquisito, elegante, apasionado, irresistible. Baladas con aires fronterizos, sin estridencias , con los medios exactos para provocar emociones infinitas. Se agradece el delicioso cuidado en la composición de las letras, algunas auténticas síntesis filosóficas ('Hoy vuelvo a mí'), o definiciones tan lúcidas como en 'Sucumbir': es un deseo cumplido para volver a empezar. Nos hablan de recorridos vitales , emocionales, de sentimientos .

Al escucharlo uno entra de lleno en zona de remolinos. Mejor dejarse llevar A la deriva (magnífica balada de atmósfera mexicana) sin resistirse a la fuerza de esta selección de canciones que atrapan dulcemente.

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