The Rifles - Fool for Sorrow

The Rifles surgen en la escena británica hace dos años con la actitud rebelde de su disco debut 'No Love Lost', un disco que mostraba las esperanzas y los sueños de las clases obreras suburbanas. Desde entonces, el grupo no ha dejado de dar conciertos, actuando frente a más de 30.000 personas sólo en el Reino Unido y agotando las entradas de su concierto en Brixton Academy el pasado 21 de noviembre. Su grupo de fans sigue creciendo e incluye nombres como Paul Weller, Tim Lovejoy y Oasis. El asalto sigue con la edición de su segundo disco, 'Great Escape' el próximo 26 de enero.

The Rifles, con sus recientes singles 'The Great Escape' y 'Fall To Sorrow', se han catapultado al sitio que les corresponde en el inmenso universo musical. Con Jan 'Stan' Kybert en la producción, el cantante Joel Stoker, el guitarra Luke Crowther, el bajista Rob Pyne, y Grant Marsh a la batería; el sonido del grupo se ha pulido y afilado acercándose a la perfección.

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