The Fireman - Sing the changes

The Fireman estan de vuelta tras un intervalo de diez años, y en este tiempo tienen algo sobre lo que cantar.

Es la primera vez que The Fireman han encontrado su voz, en la figura del ex Beatle Paul Mccartney, y 'Electric Arguments' es su primera incursión en el mundo de lo vocal. Electric Arguments es su tercer y nuevo album de estudio y no constituye un trabajo que la gente pudiera esperar del misterioso dúo.

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