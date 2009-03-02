Spunkfool - You Kill Me

Spunkfool liberan endorfinas en su nuevo disco 'Hapilly Sinister', redimensionando su espíritu hedonista y gamberro en un álbum melódico, energético y bailable.

Tras ganar un concurso local en su Granollers (Barcelona) natal, Spunkfool publicaron un primer disco cuyo título 'So High' era toda una declaración de intenciones : invitar al hedonismo y al baile infinito por encima de todo.

'So High' asomó la patita por los medios especilalizados, obteniendo muy buenas críticas, pero lo que les dio el empujon definitivo fue poder mostrar al mundo todo su potencial en directo, donde además de la calidad musical de la banda, se pone de manifiesto que Spunkfool es un grupo con mucha energía, una actitud muy punk y un especial gusto por las melodías pegadizas.

Y esto es lo que nos encontramos en su nuevo disco 'Happily Sinister', un complejo vitamínico en formato cd y descarga digital que nos incita a improvisar una pista de baile en cualquier lugar y nos trae efluvios del sonido clásico de Manchester, conjugandolo con cajas de ritmos, secuencias, sintes y samples bastardos que arropan suculentos guitarreos punks.

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