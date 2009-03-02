Speedmarket Avenue - Don't Fall in Love

'Don't fall in love' es el segundo single extraído de 'Way better now', el aclamado segundo álbum de Speedmarket Avenue.

La canción que daba titulo al álbum y que fue single de adelanto se ha convertido por derecho propio en todo un hit del indie-pop internacional. Steve Lamacq lo eligió single de la semana para su programa de la BBC y las críticas en la prensa internacional estaban plagadas de elogios a un disco que ha contado en la producción con la magia y la sabiduría de Jari Haapalainen.

Aunque para elaborar un álbum tan redondo es muy importante tener buenas canciones, y Speedmarket Avenue las tienen tan buenas como esta que protagoniza su nuevo single; 'Don't fall in love' es un clásico instantáneo, una canción de corte tradicional, la canción pop perfecta con una estrofa contagiosa y un estribillo arrebatador

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