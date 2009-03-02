Speedmarket Avenue - Don't Fall in Love
Publica Elefant
'Don't fall in love' es el segundo single extraído de 'Way better now', el aclamado segundo álbum de Speedmarket Avenue.
La canción que daba titulo al álbum y que fue single de adelanto se ha convertido por derecho propio en todo un hit del indie-pop internacional. Steve Lamacq lo eligió single de la semana para su programa de la BBC y las críticas en la prensa internacional estaban plagadas de elogios a un disco que ha contado en la producción con la magia y la sabiduría de Jari Haapalainen.
Aunque para elaborar un álbum tan redondo es muy importante tener buenas canciones, y Speedmarket Avenue las tienen tan buenas como esta que protagoniza su nuevo single; 'Don't fall in love' es un clásico instantáneo, una canción de corte tradicional, la canción pop perfecta con una estrofa contagiosa y un estribillo arrebatador
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