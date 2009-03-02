Los Soberanos - Guapa

Son muchos los conjuntos que actualmente se dedican al sonido de corte moderno, pero, por desgracia, son pocos los que se esfuerzan en conseguir un estilo refrescante y jovial. Tras doce años de carrera ininterrumpida, Los Soberanos, máximos representantes del guateque como estilo de vida, continúan portando ufanos la bandera del jolgorio.

Durante todo este tiempo se han dedicado en cuerpo y alma a versionar grandes éxitos de otros y a recuperar lo más granado de la música de los años sesenta. Con ¡Fiesta sin fin!, su nuevo álbum, han dado otra vuelta de tuerca incluyendo cinco contagiosos temas propios: 'Guapa', 'Pero te quiero', 'Un hombre tranquilo', 'La, la, la' y 'Siroco', que no dejarán a nadie indiferente.

El resto de canciones que contiene el disco, nueve dinámicas versiones, son dueñas de una total falta de ínfulas y de una personalidad francamente despiporrante.

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