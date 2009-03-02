Scud Hero - Mr Green

El tercer disco de Scud Hero es el primero en publicarse en formato exclusivamente digital... de momento. Saldrá a la venta en febrero en varios portales de internet y es el anticipo del gran lanzamiento de su proyecto Scud Airlines hacia el mes de octubre.

Su directo se caracteriza por la utilización de proyecciones sobre el escenario, films de ciencia ficción, imágenes estroboscópicas, serie Z, cómics y un atuendo industrial, máscaras, El Fantasma de la Ópera, La Matanza de Texas, El Dr. Frankesnstein, El Enmascarado de Plata, Fantomas en el escenario... le dan al espectáculo unos colores que nos transportan a un auténtico mundo onírico.

Scud Hero tiene publicado 'Beats 1' y "Landin... of the Weird'. La crítica especializada catalogó Beats 1 como uno de los discos del año.

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