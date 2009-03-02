Ríos de Rock - Bienvenidos
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El primer disco tributo que se hace al artista granadino Miguel Ríos. El proyecto nace para dar la oportunidad a grupos noveles de demostrar su respeto hacia el rock y la música de Miguel, pero a raíz de esto se empiezan a oír nombres como Obús, Javier Andreu y Medina Azahara, y algunos otros que por diversos motivos no han podido participar.
Esto hace que el proyecto crezca notablemente y lo que iba a ser un modesto disco se ha convertido en un disco capaz de competir con la mejor de las producciones. Para ello su productor, Daniel Blanco, no ha escatimado en medios para que esto sea así y cabe destacar la participación en el proceso de mastering del prestigioso Bob Katz, Jes��s Yanes o Francisco Simón.
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