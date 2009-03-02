Giorgio Tuma - Let's Make the Stevens Cake

Tanto tiempo mirando hacia el Atlántico, observando por el pequeño agujero del océano a Salvador de Bahía, y ahora resulta que el sol más exótico brilla al otro lado del Mediterráneo, en Italia, donde Giorgio Tuma acaba de firmar su segundo y maravilloso disco, My vocalese fun fair.

Y es que a partir de mimbres tan sólidos como pueden ser la delicadeza del Caetano Veloso mas bahiano, la elegancia de Burt Bacharach, los acercamientos jazzísticos de Antonio Carlos Jobim, la psicodelia circense de los Beatles más alucinados, el soft-pop californiano y un deje de soul dulce a lo Terry Callier o Marvin Gaye, Giorgio Tuma construye en éste 'My vocalese fun fair' una fuente de imaginación que ponen en efervescencia sus inseparables acompañantes Os Tumantes (en homenaje al grupo brasileño de psicodelia-pop Os Mutantes).

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