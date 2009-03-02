Un Gato en la Luna - La Llama de la Candela

Con estilo propio profundamente flamenco, este trabajo abarca la mayoría de ritmos alegres tradicionales, la buleria, el tango, la rumba y las alegrías, en los que se dejan sentir las influencias del jazz, la música clásica y la latina.

Estos son, ciertamente, los rasgos que identifican el flamenco de Un Gato en la Luna, un grupo de flamenco fusión, con músicos perfectamente cohesionados, que adorna el cante con coros y baile coreografiado. El autor, compositor e intérprete de todos los temas, Tomás García, nos regala su arte elegante versátil. Fiel a sus raíces flamencas pero con una actitud plenamente abierta, Tomas ha sabido encontrar la senda musical que buscaba. El flamenco tiene en él a un aliado de peso en la tentativa permanente de internarse en nuevos territorios expresivos.

Un Gato en la Luna es arte joven y vivo que busca con una variedad de temas originales y muy particulares las bases rítmicas del flamenco. Su repertorio, con letras variadas y componentes esencialmente poéticos sobre el amor, la vida, la muerte y la risa, es entretenido y de "ninguna manera trágico" y ha conseguido atraer su publico y seguidores.

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