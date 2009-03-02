El Dueño del Bazar - Fúmatelo

El Dueño del Bazar, es el proyecto definitivo en el que finaliza una larga andadura, que comienza en el año 2001 tras la disolución de Los Caracoles. Junto a Juan Ramón Díaz y Juan Manuel Amador, miembros fundadores de Caracoles, entraron a formar parte de la nueva banda Jose Marín (guitarras), Jorge Blanco (bajo eléctrico) y Tony Romero (teclados) formándose así Los de la Calle.

Actualmente y con la llegada a labanda de Juan García Bandera (Batería) y Jesús Durán (Teclados y programaciones), se han auto producido musicalmente su primer disco como El Dueño del Bazar, grabado en los estudios Top Music de Alhaurín de la Torre en Málaga bajo la dirección de Jesús Durán y El Dueño del Bazar, y masterizado en los reconocidos estudios PKO de Madrid por Juan González, donde han sabido plasmar el sonido fresco, potente, directo y desenfadado que ofrecen en sus conciertos, sin descuidar la producción en ningún momento.

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