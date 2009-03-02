Bon Iver - Blood Bank

La colección de cuatro canciones que es Blood Bank continúa con el camino iniciado por la aclamación de la crítica en 2008 de Emma, Forever Ago.

Manteniendo la identidad del lugar donde nació, Bon Iver ya no es sinónimo de una entidad no planeada. Es una idea, un lugar y un sentimiento que se ha convertido en un elemento atemporal e internacional.

Las sintonías de Bon Iver viven entre las estaciones. Mientras que Emma trataba sobre el frío, la colección presente en Blood Bank gira en torno a la calidez.

El piano, el vocoder y nuevas guitarras tienen cabida en este nuevo trabajo.

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