Alela Diane - White as Diamonds

To Be Still es la continuación del que fue el sorprendente y aclamado disco debut de Alela Diane en 2006, The Pirate's Gospel. Ese disco supuso para la artista de Nevada City, California ; su descubrimiento y una intensa Gira principalmente por toda Europa donde concluyó dicha gira recientemente.

"Fue una experiencia edificante y única crear este disco, nunca había trabajado en algo con tantos sonidos", comenta Alela. Desde una mandolina en 'Tatted Lace' y el hermoso pedal steel en las cuerdas de 'Take Us Back' y las infinitas pistas de voz en todo el disco ; queda constatado que la paleta de colores de la artista se ha expandido. Donde Pirate's Gospel se beneficiaba de una producción prácticamente desnuda que realzaba su potente voz, los sonidos más ricos y variados en este nuevo disco, permiten traer a un primer plano su capacidad como cantautora.

To Be Still se fue creando a lo largo del 2007 y 2008. "Empezó en Portland, Oregón y se fue creando por etapas durante la Gira y finalizando en el estudio de mi padre en Nevada City", apunta Alela. "Quería grabar esta colección de canciones utilizando arreglos que representaran esas canciones en su mejor forma posible. Eran canciones que necesitaban de más trabajo instrumental que las canciones en The Pirate's Gospel. Se trataba de un gran reto el incorporar, con delicadeza pero de manera totalmente premeditada, todos los instrumentos a canciones que estaba acostumbrada a cantar con mi voz y poco más. Estaba convencida que tenía que funcionar como fuese, puesto que quería percusión, quería escuchar la majestuosidad del violín; oía infinitas melodías en mi cabeza, así que me decidí a capturar todas ellas".

Requiere un navegador que permita el uso de iframe para poder votar. <br>

Requiere un navegador que permita el uso de iframe para poder votar.

Portada