Escuchar Radio Nacional tiene premio

¿Qué debes hacer para ganar?Puedes utilizar los medios que describimos en el siguiente apartado (móvil, teléfono fijo o correo electrónico) o bien seguir las instrucciones que darán cada día en RNE y La 1 los presentadores Iñaki del Moral y Ainhoa Arbizu.

Ellos conectarán cada mañana desde el programa 'Esta Mañana' (en La 1 de TVE) con 'En Días Como Hoy', el programa de Juan Ramón Lucas en RNE.

Por las tardes harán conexiones desde 'España Directo' (en La 1 de TVE) o desde el plató con 'Asuntos Propios', el programa de Toni Garrido, mietras que los fines de semana conectarán con Pepa Fernández ('No Es Un Día Cualquiera') y Chema Abad ('Tablero Deportivo'). Además, cada paso que demos en el concurso lo podrás seguir en RTVE.es.

Cómo participar:

POR MÓVIL: Envía un SMS al número 7705 con la palabra clave RNE (1,74 € IVA incluido, por mensaje).

con la palabra clave (1,74 € IVA incluido, por mensaje). TELÉFONO FIJO: También puedes hacerlo llamando al 905 44 67 05 (con un coste de 1.28 € IVA incluido si se llama desde un teléfono de la red fija).

(con un coste de 1.28 € IVA incluido si se llama desde un teléfono de la red fija). * POR CORREO ELECTRÓNICO: Manda un mensaje de correo electrónico con tus datos a la dirección rne@concursotv.es.

El premio:

Durante los 12 días de promoción se entregarán 36 premios (3 cada día): 18 Ford KA, 3 Ford FIESTA, 3 Ford MONDEO y 12 ayudas anuales de 12.000 € cada una para que puedas pagar tu hipoteca.

Entrega de los premios

Juan Ramón Lucas, presentador del programa matinal de Radio Nacional, 'En Días Como Hoy', y Toni Garrido, conductor de 'Asuntos Propios', que se emite de lunes a viernes de cuatro a siete de la tarde, son los encargados de entregar en directo los vehículos a los ganadores de cada día. Los fines de semana son Pepa Fernández ('No Es Un Día Cualquiera') y Chema Abad ('Tablero Deportivo').

El concurso permite, además, que las cámaras de Televisión Española se 'cuelen' en los estudios de Radio Nacional para que los espectadores conozcan cómo se trabaja al otro lado del micrófono.

'Súbete a Radio Nacional': El coche y la hipoteca pueden ser tuyos.

LEE las bases íntegras de la promoción

Listado de ganadores

Martes, 3 de marzo de 2009 Juan Esquerra Martínez (Torrevieja, Alicante). Premio: Ford FIESTA

María del Carmen Melero Amaya (Cádiz). Premio: Ford KA