Bicentenario Mendelssohn.

Les invitamos a lo largo del próximo domingo 1 de febrero a participar en la celebración europea de una de las más importantes efemérides musicales de este año: el bicentenario del nacimiento de Félix Mendelssohn, gran figura de la música romántica. La Unión Europea de Radiotelevisión ha organizado un día especial para recordar a este gran músico, de intensa, luminosa y breve carrera, con doce conciertos extraordinarios que buscan reflejar las más importantes facetas de su obra, desde su música de cámara hasta su creación sinfónica, pasando por su importante aportación a la música para la escena. Podremos escuchar muchas de sus piezas más representativas e importantes, así como la recuperación de algunas de sus partituras olvidadas, como es el caso de la música que escribió para una representación especial de Antígona de Sófocles.

También en estos conciertos se reflejarán otras muchas facetas de la vida del autor, desde su amistad con Schumann hasta su pasión por la música de J.S. Bach, pasando por sus relevantes puestos en la ciudad de Leipzig, donde fue director musical de la Gewandhaus y fundador del Conservatorio. Estos conciertos extraordinarios llegarán desde los más importantes espacios relacionados con Mendelssohn en su etapa en dicha ciudad sajona, a lo que se añadirán aportaciones desde Postdam, Berlín y Londres, ciudades también relacionadas con la vida del gran músico.

Ana Vega Toscano abrirá este día especial a las 11 de la mañana en un concierto que llegará directamente desde la casa de Mendelssohn en Leipzig, y continuarán después presentando este día especial Juan Manuel Viana, Eva Sandoval, Jon Bandrés, Mikaela Vergara y Diego Requena para cerrar finalmente José Luis Pérez de Arteaga, quien despedirá a las doce de la noche esta intensa jornada de nuevo con un concierto desde ese hogar del autor en Leipzig.