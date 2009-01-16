Empezamos una nueva convocatoria de Los Conciertos de Radio Clásica, el programa que acoge la actividad de Radio Clásica como organizadora de conciertos y por el que consiguió el Premio Ondas 2007 al mejor programa de radio.

El sábado 17 de enero dará comienzo en el Teatro Monumental de Madrid el XIII Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española. Un año más, los miembros de la ORTVE propondrán al público una programación de gran variedad, tanto en las combinaciones instrumentales y vocales que protagonizan cada concierto ¿coro a capella, cuarteto de cuerda, quinteto con piano, dúo de violonchelo y percusión, voz con grupo instrumental, etc.- como en el repertorio elegido.

Habrá especial dedicación a la música española e iberoamericana de todas las épocas, desde Mateo Flecha El Viejo, compositor del siglo XVI, hasta los autores que actualmente están empezando a destacar en el panorama musical, nombres que han nacido después de 1970, como es el caso de Nuno Côrte-Real, Claudio Tupinambá o José Pablo Polo. Encontrarán un hueco maestros españoles de la primera mitad del siglo XX poco presentes en el panorama concertístico habitual: es el caso de Victorino Echevarría y de Conrado del Campo. De este último se va a poder oír en el último concierto del ciclo la obra Todos los ruidos de aquel día, la única obra del radio-teatro de los años 30 que se conserva en su totalidad y que será recreada con actores y con un grupo de cámara en directo, tal como se hacía en la época.

La programación detallada de los diez conciertos, en la página de la Orquesta y Coro de RTVE