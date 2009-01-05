Conoce la energía musical de Supersubmarina

Supersubmarina es el nombre de una banda que está intentando hacerse un hueco en el panorama musical español. José Chino, Jay, Pope y Juancha son 4 amigos de toda la vida entre 21 y 22 años que llegan desde Baeza para demostrar que su andadura musical no ha hecho más que empezar.

La idea de formar un grupo surgió en 2005, cuando comenzaron a tocar simplemente por diversión y en condiciones muy precarias. Uno de esos días que se reunieron para tocar, metieron un arreglo a un tema que imitaba el sonido del mar, y de ahí surgió el original nombre del conjunto. A partir de ahí con mucho esfuerzo y ganas de seguir avanzando, Supersubmarina va creciendo poco a poco, y el año pasado, animados por el productor Alis comenzaron a darle forma a 'Cientocero', su primer EP, que desde el 16 de diciembre se puede adquirir en formato digital.

Este es el primero de los tres EPs que el grupo publicará antes de lanzar a la venta su primer disco que verá la luz en este 2009. El sencillo que da título genérico a este primer trabajo, es una visión realista y valiente sobre la cocaína. El nombre es una palabra que se han inventado los propios componentes del grupo y hace referencia al consumidor de cocaína, "porque parece que siempre va a cien pero siempre parte desde cero".

El EP está formado por cuatro canciones compuestas por ellos mismos, y que les diferencia de otras bandas similares por ser temas con un lenguaje diferente, enérgicos y originales. A pesar de estar dándose a conocer, Supersubmarina ya ha tenido la oportunidad de subirse al escenario con artistas de la talla de Pereza, Russian Red, Iván Ferreiro, Marlango o Vetusta Morla.

En el 2009 continuarán presentando sus temas por España. La próxima cita para verles en directo será el 14 de febrero en la sala Siroco de Madrid. En marzo, Murcia y Granada también podrán disfrutar de los conciertos de este grupo que, paso a paso, está abriéndose camino en el pop rock de nuestro país.

'Cientocero' ya se encuentra a la venta, publicado en España por Octubre (SonyBMG)