Elastic Band - Smoking and tripping

La sorprendente combinación de este disco de la Elastic Band, cuenta con superposiciones de mandolinas sintetizadas, divertidos samplers, bajos que estructuran las canciones, banjos y guitarras folk; a los que se suma la imponente voz de Pablo Román, que aúna la calidez de la interpretación americana con el descaro del glam. Un sonido progresivo y sampleado donde los loops se rinden a lo teatral. Parece todo necesario para el collage del lenguaje elástico, suena a todo para darle una vuelta de tuerca y hacerlo avanzar.

Sólo en el siglo XXI es posible grabar un disco homemade, Elastic Band utiliza las nuevas tecnologías para prescindir de la habitual estandarización. Este puzzle que encaja tradición y modernidad es una idea absolutamente personal que cuenta con la soledad de nuestros días para reivindicar la euforia que la música pop siempre provocó. Y es en este mundo conectado donde se ha podido contar con Mike Pelanconi (Lily Allen, Graham Coxon) cuya producción ha logrado un sofisticado matiz vintage que no nos suena a viejo; y con el bizarro preciosismo del californiano Scott Barry en lo que se refiere al diseño e ilustración.

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