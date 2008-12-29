Elastic Band - Smoking and tripping
Publica Rock On! Music
La sorprendente combinación de este disco de la Elastic Band, cuenta con superposiciones de mandolinas sintetizadas, divertidos samplers, bajos que estructuran las canciones, banjos y guitarras folk; a los que se suma la imponente voz de Pablo Román, que aúna la calidez de la interpretación americana con el descaro del glam. Un sonido progresivo y sampleado donde los loops se rinden a lo teatral. Parece todo necesario para el collage del lenguaje elástico, suena a todo para darle una vuelta de tuerca y hacerlo avanzar.
Sólo en el siglo XXI es posible grabar un disco homemade, Elastic Band utiliza las nuevas tecnologías para prescindir de la habitual estandarización. Este puzzle que encaja tradición y modernidad es una idea absolutamente personal que cuenta con la soledad de nuestros días para reivindicar la euforia que la música pop siempre provocó. Y es en este mundo conectado donde se ha podido contar con Mike Pelanconi (Lily Allen, Graham Coxon) cuya producción ha logrado un sofisticado matiz vintage que no nos suena a viejo; y con el bizarro preciosismo del californiano Scott Barry en lo que se refiere al diseño e ilustración.
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