Concierto de Año Nuevo 2009

Transmisión en directo desde el Musikverein de Viena.

Programa:

J. STRAUSS (hijo): Una noche en Venecia (obertura). Märchen aus dem Orient, Op. 444. Annen Polka, Op. 117. Schnellpost Polka, Op. 117. Schnellpost Polka, Op. 159. Rosas del Sur, Op. 388. Freikugeln, Op. 326. El barón gitano (obertura). El barón gitano (marcha de entrada). Schatz Walzer, Op. 418. HELLMESBERGER:Danza española. J. STRAUSS (padre): Zampa Galopp. J. STRAUSS (hijo): Alexandrinen Polka, Op. 198. Bajos truenos y relámpagos, Op. 324. Música de las esferas, Op. 235. Eljen a Magyár, Op. 232. HAYDN: Sinfonía nº 45 en Fa sostenido menor, HOB. I 45 ¿Los adioses¿ (mov. 4) Presto Adagio. J. STRAUSS (hijo): No somos tan tímidos, Op. 413. El Danubio Azul, Op. 413. El Danubio Azul, Op. 314. J. STRAUSS (padre): Marcha Radetzky, Op. 228. Orq. Fil. de Viena.

Dir : D. Barenboim.