Atmósfera salta a la vista

Esta semana 'Atmósfera' te propone un formato diferente. Esta semana puedes ver 'Atmósfera', añadiendo así, un nuevo formato a su propuesta radiofónica. El pasado 15 de noviembre estuvimos en la muestra de arte digital Move New Media en A Coruña y tomamos muestras audiovisuales. Además, a finales del mes de octubre asistimos al festival interdisciplinar Zona Híbrida, una propuesta que aúna Música-Artes Plásticas y Artes Escénicastres aspectos . Hoy podréis ver y escuchar estas propuestas en Atmósfera.

Podéis ver al completo el programa y por supuesto seguirlo a través de tu receptor de forma habitual. De este modo Atmósfera se convierte hoy en un programa Radio-Visual. Todos los contenidos que hoy conforman Atmósfera tienen su imagen en la red.

Visitamos el MOVE

MOVE New Media, feria de las artes digitales es un evento pionero en Europa, donde por primera vez, de la mano de EXPOCoruña, se constituye un espacio de creación, exhibición e interacción específico, contribuyendo a la creación de un circuito comercial para el new media art. El objetivo de MOVE New Media es crear un escaparate para el arte digital y reflejar sus aportaciones, especialmente, su capacidad para abordar de forma conjunta e indisoluble arte y comunicación. MOVE New Media presentó de forma integrada en su programación una gran diversidad de manifestaciones artísticas que interactúan entre sí y con el espectador, acercándole todo lo que la cultura digital ofrece a nuestra sociedad.

La apuesta por la interacción se refleja claramente en el concepto espacial de MOVE New Media, desarrollado por el estudio de arquitectura y diseño urbano FünDC MAD/NL. Se ha planteado el espacio de MOVE New Media siguiendo la metáfora de un archipiélago, en el que las "islas" se corresponden al espacio de cada artista y en el "mar" confluyen el resto de actividades artísticas, formando parte de un todo en el que disfrutar de la cultura digital.

En 2008 arranca la primera edición de MOVE New Media, germen de un proyecto que espera madurar y consolidarse en futuras ediciones como eje en la promoción y difusión de las artes digitales, con una programación amplia y variada, que llegue a todos los públicos.

Te presentamos Zona Híbrida

Zona Híbrida es una muestra de artistas profesionales que trabajan en varias disciplinas a la vez: Artes sonoras, visuales, plásticas y escénicas, ciencia y tecnología aplicadas al arte, tendencias y vanguardias, reciclajes y eclecticismos. Un encuentro exclusivamente de productos inter y transdisciplinares cuya creación es cooperativa e interactiva entre disciplinas.

La muestra consiste en presentación de tres eventos artísticos, una sesión de improvisación interdisciplinar y una mesa redonda de comunicaciones y debate con los artistas participantes, especialistas y teóricos de diversos campos. En Zona Híbrida se muestran y abordan ideas, planteamientos y futuro del cruce entre las artes sonora, visual, plástica y escénica, mapeado de las zonas intermedias, pros y contras de la hibridación, potenciales y futuro, etc.