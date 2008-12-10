El regalo navideño de Russian Red y Depedro

Pongámonos en contexto. Sin duda alguna, el 2008 ha tenido una serie de nombres propios si hablamos de la escena de la música independiente. Los de Lourdes Hernández y Jairo Zavala, son proyectos que se han consolidado a lo largo del año en base a mucho esfuerzo y talento, demostrado en decenas de ocasiones sobre el escenario.

Por un lado, la tenemos a ella: Russian Red. Madrileña, 22 años. Junto a Bryan Hunt graba una primera maqueta que significó un gran éxito en internet, al punto de ser el trampolín que la ha lanzado a ser una de las voces más conocidas del indie español. Este año se publicaba 'I Love Your Glasses', éxito en críticas y en público, del que se extraen canciones como 'Nice Thick Feathers' -el tema del anuncio de los helados- o la más que reconocida 'Cigarrettes', incluida en la banda sonora de la película 'Camino'.

A estas altura no hay quien no sepa quién es Lourdes y sobre todo, no hay que no conozca su particular voz y su delicada interpretación. Ello le ha llevado a facturar más de 7.000 copias de ese primer trabajo, y a componer una canción inédita para la película 'El Rey de la Montaña'. Según reconoce, a estas alturas del año el cansancio empieza a hacerle mella, sin embargo ahí sigue, al pie del cañón.

Al otro lado le tenemos a él, una verdadera fiesta de la fusión musical. Depedro es el nuevo proyecto de Jairo Zavala, que ha contado con colaboraciones estrella para su primer disco, entre las que destaca la de John Convertino y Joey Burns de Calexico. Tan satisfechos han quedado con dicha unión, que Jairo también formó parte de las sesiones de grabación del nuevo disco de la banda de Arizona.

El año que acaba tampoco ha tratado mal a Jairo, que se encuentra en la gira de presentación de este ambicioso proyecto musical, una gira que continuará a lo largo de 2009 y que hará una parada en Madrid este 11 de diciembre.

Y llega el 'Tiempo Perfecto'

Uno conoció la música del otro gracias a Santiago Alcanda, director y presentador del programa 'Como lo Oyes', y en parte responsable de que tanto Lourdes como Jairo empezaran a darse a conocer entre la audiencia de Radio 3. Han pasado meses, y surgió la posibilidad de colaboración entre ambos. Y así es como ha visto la luz 'Perfect Time', una canción navideña producida por Depedro, escrita y cantada por Russian Red, y en la que además colaboran los Caléxico.

En el programa nos han contado la experiencia de grabar una canción como esta, que ha contado con la participación de varios músicos del mundo. A lo largo de casi 40 minutos, tenemos además la oportunidad de escucharles en directo, añadiendo una sorpresa en especial: Lourdes y Depedro cantan a dúo una canción de este último, titulada 'Miguelito', una de las pocas veces que hemos podido escuchar a Lourdes cantar en castellano.

'Perfect Time' ya se encuentra a la venta en tiendas digitales como 7 Digital