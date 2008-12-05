La valentía musical de Álex Ferreira

Se llama Álex Ferreira. Tiene 25 años y su pasión es la música. A pesar de que el documental 'Salas Vacías' le describe a fondo y presenta algunas de sus canciones, esas tres características bastan para conocerle y describirle. Pongámonos en contexto, Álex llegó a Madrid hace tres años proveniente de su Santo Domingo natal. En estos años se ha dedicado a madurar como cantante, como artista. Y con él, sus canciones. Lo han hecho hasta el punto de ir a parar a 'Serenata de Plástico' el primer EP que edita con una multinacional.

Probablemente, nacer en República Dominicana inmediatamente le coloca encima la losa del tópico musical sobre bachatas y merengues, pero no. La generación de Álex creció con una banda sonora a medio camino de Juan Luis Guerra, Fito Páez y los desembarcos musicales de Radiohead o Blur. Eso por no hablar de clásicos como The Beatles e incluso Van Morrison. Tal mezcla puede ser tan diversa como explosiva, pero con Ferreira el experimento parece haber salido a la perfección. A Ángel Carmona (Océano Expreso, Radio 3) le suena a Páez en dominicano, mientras a Santiago Alcanda (Como lo Oyes, Radio 3) le suena a una serie de artistas que van desde el Dylan más joven hasta a Elvis Costello. También se menciona a Death Cab for Cutie, aunque lo que está claro es que tal diferencia de pareceres significa que el cantante tiene un estilo propio difícil de encasillar.

Y finalmente el disco...

Hace unos meses, Ferreira publicaba 'Un Domingo Cualquiera', un EP de cuatro canciones a modo de maqueta que contó con la participación de su inseparable David Quinzán. El sonido folk de guitarras y armónicas simplemente fueron el preludio para el punto al que llegamos en diciembre de 2008: 'Serenata de Plástico' es el nombre del segundo EP de Álex, que esta vez se aventura musicalmente con el apoyo de DRO. Se trata de una reunión de cinco temas que muestran la fuerza de sus letras, a ratos sobre el amor, a ratos sobre la vida cotidiana. Lo suyo es pop. Fresco y sencillo, capaz de alegrar con 'Sonrisa Valiente', de emocionar con 'Real' o de enamorarse con 'Píxel'. Variedad de sentimientos en una más que digna presentación de intenciones

La presentación en sociedad de este trabajo, cuenta con un padrino de lujo: el cantante Iván Ferreiro, que acompaña a Álex este 5 de diciembre en la Sala Costello (Madrid) para compartir escenario. Al gallego le gustaron bastante las canciones que escuchó de este EP y el resultado es esa colaboración prometedora entre la gran estrella y la gran promesa -de las que sí valen algo, si entienden el guiño-.

Santiago Alcanda ha apostado en firme por la música de Álex Ferreira y esa es la razón por la que el dominicano visita 'Como lo Oyes' para darse a conocer. A sí mismo y a sus canciones. Se trata de un cantautor y sus melódicas circunstancias, al que hay que seguirle la pista. Habrá que esperar hasta 2009 para escuchar el resto de las 18 canciones producidas y grabadas por Guillermo Quero en Q Studios. Será en un disco que distribuirá DRO, aunque por lo pronto, este 'Serenata de Plástico' estará a la venta desde el 9 de diciembre en iTunes.

Álex Ferreira regala en su web 'Sonrisa Valiente', el primer sencillo de este EP