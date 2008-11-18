Ayuda Radio Clásica

¿Qué necesito en mi ordenador para poder escuchar los audios y los canales en la web de RNE?El sonido se oye demasiado bajo. ¿Cómo puedo oírlo más alto?¿Es necesario que, en mi navegador, estén activados JavaScript y las cookies?¿Tengo que abrir algún puerto de mi router o configurar mi cortafuegos?¿En qué formatos de sonido están "emitiendo" las emisoras de radio de www.rtve.es?¿Cuáles son las características técnicas del sonido que se sirve en www.rtve.es?¿Es posible descargarse el audio directamente en formato MP3?¿Por qué me aparece el mensaje de error: "El reproductor necesita la versión 8 o superior de Adobe Flash Player", si yo ya tengo Flash instalado?Hago clic en un enlace de sonido no ocurre nada. ¿Qué puedo hacer?Mi reproductor permanece demasiado tiempo realizando cacheo ("buffering") del sonido, deteniéndose momentáneamente la reproducción frecuentemente. ¿Qué puedo hacer?¿Qué es un podcast? ¿Cuántos podcast tiene Radio Clásica? ¿Cómo puedo descargarlos?

El sonido se oye demasiado bajo. ¿Cómo puedo oírlo más alto?

¿Es necesario que, en mi navegador, estén activados JavaScript y las cookies?

¿Tengo que abrir algún puerto de mi router o configurar mi cortafuegos?

¿En qué formatos de sonido están "emitiendo" las emisoras de radio de www.rtve.es?

¿Cuáles son las características técnicas del sonido que se sirve en www.rtve.es?

¿Es posible descargarse el audio directamente en formato MP3?

¿Por qué me aparece el mensaje de error: "El reproductor necesita la versión 8 o superior de Adobe Flash Player", si yo ya tengo Flash instalado?

Hago clic en un enlace de sonido no ocurre nada. ¿Qué puedo hacer?

Mi reproductor permanece demasiado tiempo realizando cacheo ("buffering") del sonido, deteniéndose momentáneamente la reproducción frecuentemente. ¿Qué puedo hacer?

¿Qué es un podcast? ¿Cuántos podcast tiene Radio Clásica? ¿Cómo puedo descargarlos?

He leído todas las preguntas y respuestas anteriores, pero no solucionan mi problema. ¿Qué más puedo hacer?

Requisitos software:Requisitos software:

Un navegador web (Internet Explorer, versión 5.5 o superior, Firefox, versión 2 o superior, o Safari, versión 2 o superior, y seguramente otros navegadores y versiones de los que no se han listado) que tenga instalado el complemento Adobe Flash Player versión 8 o superior.

Requisitos hardware:Requisitos hardware:

Una tarjeta de sonido, y unos altavoces o unos auriculares.

P: El sonido se oye demasiado bajo. ¿Cómo puedo oírlo más alto?

R: Primeramente, sube el volumen del reproductor de audio que hay en la página web, correspondiente al contenido de audio que deseas escuchar (es un icono de altavoz con unas rayas verticales a su derecha).

Si esto no es suficiente para ti, sube el volumen del sonido en tu sistema operativo (en Windows, está en la barra de tareas, un iconito de altavoz).

Si esto continúa sin ser suficiente para ti, también puedes subir el volumen de tus altavoces.

P: ¿Es necesario que, en mi navegador, estén activados JavaScript y las cookies?

R: Para que el reproductor ("player") de audio pueda funcionar, es necesario activar JavaScript en el navegador; pero las cookies no son necesarias para el player. Las cookies son necesarias para otros servicios de www.rtve.es, como por ejemplo, para mantener la sesión, si es el caso de que te has conectado a www.rtve.es con tu usuario y contraseña.

P: ¿Tengo que abrir algún puerto de mi router o configurar mi cortafuegos?

R: En absoluto. La conexión con www.rtve.es es vía protocolo HTTP y no hay que configurar nada especial en ese sentido.

P: ¿En qué formatos de sonido están "emitiendo" las emisoras de radio de www.rtve.es?

En MP3. Cada emisora es un flujo contínuo de datos de audio, codificado en MP3.

P: ¿Cuáles son las características técnicas del sonido que se sirve en www.rtve.es?

R: El audio está codificado siguiendo el estándar MP3 ("MPEG-1 Layer 3", es el nombre de la norma). Por lo tanto, su frecuencia es de 48KHz, su tasa de bits es de 128 Kb/s, y su calidad es Joint Stereo.

P: ¿Es posible descargarse el audio directamente en formato MP3?

Sí. En la mayoría de los players de audio existe un enlace ("link") próximo con el texto "Descargar mp3" y que al pincharlo con el ratón se descarga automáticamente el fichero .mp3

Si la descarga no se produce de forma automática, verás que el audio se reproduce en una ventana con un pequeño reproductor. Para descargarlo, basta con pulsar encima de ese reproductor en la esquina derecha (el último icono, una flecha hacia abajo) y elegir la opción 'Guardar como formato original'.

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P: ¿Por qué me aparece el mensaje de error: "El reproductor necesita la versión 8 o superior de Adobe Flash Player", si yo ya tengo Flash instalado?

R: Consultar la página de Adobe y obtener ayuda allí.

P: Hago clic en un enlace de sonido no ocurre nada. ¿Qué puedo hacer?

R: Puede que se trate de la configuración de tu navegador. Dependiendo de la configuración de tu navegador, al pincharen el enlace pueden suceder dos cosas:

Que se arranque automáticamente el programa reproductor por omisión para los ficheros de tipo MP3, y comience a reproducirse.

Que aparezca una ventanita emergente, del navegador web, pidiéndote confirmación para abrir o para guardar el fichero .mp3. Elige la opción que desees ("abrir", para que comience a reproducirse el .mp3 con el reproductor por omisión en tu ordenador).

También puede ser que el contenido de sonido (fichero de audio, o flujo stream de audio) ya no esté disponible (que alguien del equipo de Contenidos de www.rtve.es lo haya despublicado), o que haya algún problema técnico, transitorio o no, que haya provocado que ese contenido de sonido ya no se esté sirviendo. Si crees que se trata de alguno de estos dos casos, puedes contactar con nosotros en radio_clasica.rne@rtve.es.

P. Mi reproductor permanece demasiado tiempo realizando cacheo ("buffering") del sonido, deteniéndose momentáneamente la reproducción frecuentemente. ¿Qué puedo hacer?

R: Este comportamiento del reproductor puede ser debido a varias causas:

Tu acceso a Internet es lento. La capacidad de descarga es reducida, y el fichero .mp3 es grande, por lo que hay que esperar un tiempo a que la información necesaria se descargue completamente. Dado que los streams de audio de RNE son de 128 Kb/s, con cualquier conexión de ADSL de 1 mega o más deberías escucharlos sin problemas. En cualquier caso, si quieres saber cuál es tu velocidad real, escribe ¿Test de velocidad¿ en tu buscador favorito y encontrarás sencillos tutoriales para saber cuál es tu ancho de banda real.

La red de área local a la que estás conectado (si, por ejemplo, te estás conectando desde el trabajo) está saturada, hay muchas personas conectándose y/o hay personas que se están descargando mucha información de Internet. Es decir, hay un "embotellamiento" en la red de área local. Prueba a conectarte otro momento y ver si el problema persiste.

Los servidores de www.rtve.es están saturados. Hay mucha gente conectada a nuestra web, y/o mucha gente intentando descargar el mismo fichero .mp3. Eso puede suceder puntualmente con ocasión de eventos muy significativos y que generen mucho interés y muchas conexiones simultáneas. En este caso, la mejor solución sería intentar conectarse también en otro momento.

P: ¿Qué es un podcast? ¿Cuántos podcast tiene Radio Clásica? ¿Cómo puedo descargarlos?

Lee el tutorial que hemos preparado y en el que explicamos todo lo que necesitas saber sobre los podcast.

P: He leído todas las preguntas y respuestas anteriores, pero no solucionan mi problema. ¿Qué más puedo hacer?

R: Escribe una breve descripci��n del problema y envíala a radio_clasica.rne@rtve.es.