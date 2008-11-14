Mundo solidario

Radio Exterior de EspañaRadio Exterior de España

Emisión: Lunes a jueves 11.05 y 19.30 U.T.C.

Dirección: Esther Ferrero

Redacción: Itziar Jiménez

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Nos asomamos a aquellos rincones en los que el día a día es duro y desesperanzador pero hay alguien dispuesto a echar una mano. Cooperantes, voluntarios, misioneros y tanta gente anónima que lucha por cambiar el orden de las cosas, acaban siendo protagonistas de este espacio.

Nos hacemos eco de la labor humanitaria de España en el exterior, de los proyectos de cooperación al desarrollo, las iniciativas ecologistas o de defensa de los derechos humanos.