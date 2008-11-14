La actualidad del día, vista y analizada desde esta esquina de Europa llamada España
CASA DE LA RADIO
rtve.es
La actualidad del día, vista y analizada desde esta esquina de Europa llamada España. Sin olvidar el rigor, pero con la dosis necesaria de ironía y desenfado. En este programa cabe todo: la entrevista, el reportaje, el comentario.... y, por supuesto, la sonrisa. Proponemos alguna aventura, destapamos la riqueza del idioma español o repasamos los problemas e inquietudes de los más jóvenes. Incluso echamos un vistazo a la prensa española y latinoamericana de la jornada. Para que todo el mundo se sienta como en casa. En "Casa de la Radio", el programa "de variedades" de la emisora global en castellano
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Dirección. Vicente Ortiz
Redacción: Paula tarradas y Marcelino Blanes
E-Mail: casadelaradio@rtve.es
|Edición
|U.T.C.
|Duración
|Días
|Cobertura
| (1ª edic.)
| 11.05
| 55 minutos
| L a V
| EUROPA, ÁFRICA ECUATORIAL, ORIENTE MEDIO Y SATÉLITES
| (2ª edic.)
| 23.30
| 30 minutos
| M a S
| AMÉRICA NORTE, CENTRO Y SUR Y SATÉLITES