La actualidad del día, vista y analizada desde esta esquina de Europa llamada España. Sin olvidar el rigor, pero con la dosis necesaria de ironía y desenfado. En este programa cabe todo: la entrevista, el reportaje, el comentario.... y, por supuesto, la sonrisa. Proponemos alguna aventura, destapamos la riqueza del idioma español o repasamos los problemas e inquietudes de los más jóvenes. Incluso echamos un vistazo a la prensa española y latinoamericana de la jornada. Para que todo el mundo se sienta como en casa. En "Casa de la Radio", el programa "de variedades" de la emisora global en castellano

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Dirección. Vicente Ortiz

Redacción: Paula tarradas y Marcelino Blanes

E-Mail: casadelaradio@rtve.es