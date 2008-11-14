La actualidad del día, vista y analizada desde esta esquina de Europa llamada España

CASA DE LA RADIO

rtve.es

La actualidad del día, vista y analizada desde esta esquina de Europa llamada España.    Sin olvidar el rigor, pero con la dosis necesaria de ironía y desenfado.    En este programa cabe todo:   la entrevista, el reportaje, el comentario....  y, por supuesto, la sonrisa.    Proponemos alguna aventura, destapamos la riqueza del idioma español o repasamos los problemas e inquietudes de los más jóvenes.    Incluso echamos un vistazo a la prensa española y latinoamericana de la jornada.    Para que todo el mundo se sienta como en casa.   En "Casa de la Radio", el  programa "de variedades" de la emisora global en castellano

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Dirección. Vicente Ortiz

Redacción:  Paula tarradas y Marcelino Blanes

E-Mail: casadelaradio@rtve.es

Edición
U.T.C.
Duración
Días
Cobertura
(1ª edic.)
 11.05
 55 minutos
 L a V
 EUROPA, ÁFRICA ECUATORIAL, ORIENTE MEDIO Y SATÉLITES
(2ª edic.)
 23.30
 30 minutos
 M a S
 AMÉRICA NORTE, CENTRO Y SUR Y SATÉLITES