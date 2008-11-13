La emisora de música clásica de Radio Nacional de España, Radio Clásica, estrena web. En ella, los aficionados a la cadena podrán acceder a los podcast de los programas, participar en ellos a través del foro, los blogs y las encuestas y, en definitiva, estar al día de todo lo que acontece dentro del mundo de la música clasica.

Con esta nueva web, Radio Clasica pretende acercarse aún más a los oyentes, quienes a través del servicio de RADIO A LA CARTA van a poder escuchar cualquier programa de la emisora a cualquier hora del día.

El propio director de Radio Clásica, Fernando Palacios, da la bienvenida a los internautas. "Deseamos que la nueva página de Radio Clásica sea para ellos lo suficientemente espectacular", asegura el también presentador y director de 'Música sobre la marcha'.

Presentación oficial

El próximo sábado 22 de noviembre se presenta oficialmente la nueva web de Radio Clásica, a la que, por supuesto, todos los oyentes están invitados. El acto tendrá lugar en la Fundacion Juan March, en Madrid, desde las 15:00 hasta las 24:00 horas.

Desde allí se van a realizar varios programas:

- Desde las 15.00 hasta las 16.30 horas, se celebrará una tertulia dirigida por Alberto González Lapuente. Presentación de la Web.

- Desde las 16.30 hasta las 19.00 horas, José Luis Pérez de Arteaga presentará una nueva edición de 'El mundo de la fonografía'.

- Desde las 19.00 hasta las 22.30 horas, tomará el relevo Rafael Banús y su espacio 'El fantasma de la Ópera'. Durante la emisión se proyectará 'Aída', de la Scala de Milán.

- Desde las 22.30 hasta las 0.00 horas, Gregorio Parra y su 'Libro de Notas' pondrán la guinda a la jornada con la inestimable colaboración de la pianista Ana Vega Toscano.