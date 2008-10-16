Los Colores de la Tarde

Se pretende ofrecer un programa atractivo para el oyente con músicas variadas, de fácil audición, amables y adecuadas para pasar este tiempo de la tarde de cada día. El contenido musical será abierto, variado, con música desde la Edad Media y el Renacimiento hasta el Siglo XX, quizás haciendo hincapié en la Música Antigua, el Barroco y el Siglo XX, repertorios menos frecuentes. Eso sí, siempre con la única condición de que sea música de alta calidad.

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