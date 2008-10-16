Programas en directo
Los Colores de la Tarde
Lunes, martes, jueves y viernes de 19.00 a 20.00 h
Marta Pastor
Se pretende ofrecer un programa atractivo para el oyente con músicas variadas, de fácil audición, amables y adecuadas para pasar este tiempo de la tarde de cada día. El contenido musical será abierto, variado, con música desde la Edad Media y el Renacimiento hasta el Siglo XX, quizás haciendo hincapié en la Música Antigua, el Barroco y el Siglo XX, repertorios menos frecuentes. Eso sí, siempre con la única condición de que sea música de alta calidad.
Descárgate el podcast de Los colores de la mañana
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Equipo
Dirección: Radio Clásica
Presentador: Sergio Pagán
Contacto
Correo electrónico: colores@rtve.es