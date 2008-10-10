Equipo

Directora/Presentadora: Ana Casado

Ana Casado es Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja.Obtuvo el título de Profesora de piano y de Profesora de Solfeo, repentización y acompañamiento, cursando posteriormente estudios de Musicología en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Colabora en Radio Clásica desde 2004, emisora en la que ha conducido espacios como Música Callada, Desayuno con Bach, En blanco y negro y actualmente, Museo de Instrumentos.

Contacto

Correo Electrónico: museodeinstrumentos@rtve.es

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