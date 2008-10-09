Concluye la campaña "Súbete a Radio Nacional"

Oyentes de Radio Nacional de España de hasta nueve comunidades autónomas diferentes 'se han subido' a la emisora pública. La campaña 'Súbete a Radio Nacional' cuenta ya con dieciséis ganadores residentes en diversos puntos de la geografía nacional: Sevilla, Málaga, Gijón, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Córdoba, A Coruña, Murcia, Salamanca, Pontevedra, Huelva, Córdoba y Granada.

El lunes 6 de octubre, María del Mar Oliva González, de San José de la Rinconada, en Sevilla, y Jessica García Rosa, de Málaga, se convertían en las dos primeras ganadoras de un automóvil Hyundai Accent equipado con aire acondicionado, airbags frontales, laterales y de cortina (6 en total), ABS+EBD, cuatro frenos de disco y garantía de tres años sin límite de kilometraje.

Al día siguiente, los coches viajaron desde el sur hasta el norte de la península. María del Mar Martínez Custodio, de Gijón, y Alberto Elosegui Monasterio, de Bilbao, siguieron la estela de las ganadoras andaluzas.

Durante el último mes, Radio Nacional ha premiado la fidelidad de sus oyentes regalando dos automóviles cada día. De esta manera, se ha pretendido también crear cultura radiofónica, con la implicación, además, de todos los medios de la Corporación: radio, televisión y la página web.

LISTA DE GANADORES DE LA CAMPAÑA 'SÚBETE A RADIO NACIONAL'