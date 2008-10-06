La vida en sueños es el primer programa en directo del día en Radio Clásica.Es un espacio que incluye una variada selección musical, además de noticias referidas al mundo de la música y una breve exposición de las primeras páginas de los principales diarios nacionales.

La selección musical, el guión y la presentación de La vida en sueños corre a cargo de Mercedes Puente.

Equipo

Guionista/Presentadora: Mercedes Puente.

Ingresó en RNE en 1985. Ha desarrollado toda su carrera profesional en Radio Clásica. Durante los 23 años que lleva trabajando en esta emisora ha realizado el guión y la presentación de entre otros los espacios: Agenda Musical, En Clave de Radio, Producción Propia, El Diapasón y en la actualidad La Vida en Sueños.

Descárgate el podcast de La vida en sueños

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Además efectua las transmisiones que Radio Clásica realiza desde el Teatro Monumental de Madrid de la Temporada de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE.

Contacto

Correo electrónico: lavidaensuenos@rtve.es