Tertulia
Sábado de 15.00 a 17.00
Repetición del programa: 07.30 a 09.00
Varios especialistas en debates e investigación, conducirán este foro de debate para tratar la música de manera profesional, amena y divulgativa. El reconocido periodista Carlos Santos (RNE, En días como hoy) nos llevará por los caminos de la música y la sociedad; el musicógrafo Luis Gago (que fuera en otro tiempo subdirector de Radio Clásica) entrará en terrenos de investigación; y Alberto González Lapuente (crítico y musicólogo) se ocupará de la musicología y el patrimonio musical.
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Equipo
Director/Presentador: Carlos Santos, Luis Ángel de Benito, Alberto González Lapuente, Luis Gago y Carlos de Matesanz.
Contacto
Correo electrónico: tertulia.rne@rtve.es