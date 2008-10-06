Con Música Antigua pretendemos mostrar la inmensa riqueza de los cerca de diez siglos de música (desde el siglo VIII al XVIII) que no es muy frecuente escuchar. La música de la Edad Media como la del Renacimiento y del primer Barroco es extraordinariamente variada y atractiva. Por ello los programas son muy diferentes uno del otro. Además cada día dedicamos el programa a un tema (La muerte, los pájaros, Venecia, el Amor, los madrigales¿), así que es un reto encontrar músicas referente a esos temas y que cumplan los niveles de indiscutible calidad musical e interpretativa, condición indispensable para ser incluida en el programa.

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