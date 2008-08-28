Josele Santiago estrena su nuevo disco en Radio 3

¿Y cómo es él?

¡Testarudo como una mula! Cuando Josele rompió Los Enemigos, se empeñó en emprender carrera en solitario bajo el mote de El Maestro Pocero. Solo la presión continuada de sus horrorizados amigos consiguió que reculara y que finalmente debutara con su nombre propio. Pero tenía sentido lo de Maestro Pocero: para Josele, el rock es un oficio, un oficio duro. Y nada más alejado de los espejismos del glamour que aquello del Maestro Pocero. ¿Qué cómo es Josele? Escéptico. Sensible y duro. Empeñado en lograr la magia de la comunicación, sea actuando en solitario o con un grupo de polivalentes instrumentistas. Josele nunca entendió que un artista renunciara a su idioma natal para cantar en inglés. Él interpreta en su nuevo disco a Fats Waller pero se molesta en traducir la letra: un Maestro Pocero no se anda con tonterías.

Diego A. Manrique

Así define Diego Manrique -director adjunto de Radio 3, crítico musical y presentador de El Ambigú- a Josele Santiago. Se trata sin duda de uno de los artistas con más renombre en el panorama rock nacional. Santiago es compositor, cantante, letrista y guitarrista. Esa es su profesión y dedicado a ella lleva desde más de dos décadas. Primero fue con Los Enemigos, banda que publicó catorce discos en diecisiete años de vida, y ahora con su carrera en solitario, con tres discos publicados hasta el momento ('Las golondrinas etcétera', 'Garabatos' y 'Loco encontrao').

En su papel de front man de Los Enemigos, Josele siempre imprimió una personalidad muy marcada -y muchas veces chusca- que no admitía dobles lecturas: o estabas con Los Enemigos o no los tragabas. Si a eso le añadías unas letras muchas veces oscuras y siempre muy personales y un volumen considerable de vatios, resultaba un rock and roll solo apto para verdaderos amantes del genero. Los Enemigos se retiraron de circulación en el zenit de su carrera, un dato curioso al analizar la necesidad que tenía Josele Santiago de sacar de su cabeza otro tipo de canciones, diferentes al corsé estilístico que le venía apretando con Los Enemigos desde hacía tiempo.

Su carrera en solitario

Inmediatamente después de la última gira con Los Enemigos, Josele, líder y principal compositor de la banda, comenzó a actuar bajo su propio nombre transformándose en un crooner eléctrico sin parangón en toda la península, un personaje sin complejos y con la cabeza muy bien amueblada.

En 2004 con 'Las golondrinas etcétera', sorprendió a tantos que, habiendo oído hablar de la contundencia de su grupo anterior, preferían esta nueva manufactura. La respuesta de los medios fue unánime: este es el disco del año. El trabajo era radicalmente diferente a toda su anterior producción. Se reinventaba como el artista nacional que más cerca ha estado nunca de los paradigmas del rock de autor.

En 2006 llegó su segunda entrega, 'Garabatos', otro pase a ese mundo privado, y sin embargo accesible, donde podemos encontrar joyas musicales ejemplares, rock semiacústico con aires de music-hall, rock a ritmo vacilón y, en definitiva, lienzos con tinte rockero donde Josele dibuja sus canciones. En este caso el artista dotaba de colorines y de cierto optimismo al conjunto del disco, demarcándose, en cierto modo, de su (justificada) sombra autodestructiva y pesimista que arrojan el conjunto de su obra.

Nuevo disco

En este 2008 sale a la calle 'Loco encontrao', el tercer trabajo de Josele Santiago, publicado por El Volcán Música. El trabajo demuestra que el modelo de castizo crooner que se creó al empezar en solitario era un traje a su medida. Josele vuelve a demostrar las posibilidades del castellano a la hora de escribir canciones, huyendo de lo evidente sin alejarse de lo mundano, y, en lo musical, sigue persiguiendo esa comodidad y extraña familiaridad que le da el rodearse de un mundo orgánico que respira y cruje al hacer música.

'Loco encontrao' fue grabado y mezclado durante la primavera del 2008 en los estudios Cinearte de Madrid con exquisita mano por Pablo Novoa (que además es el compañero de Josele en sus correrías acústicas), en un cuerdísimo ejercicio que discurre como un afluyente del Misisippi (da gustazo oír el atinado curro de Luca Frasca a las teclas), donde destaca por encima de todo esa voz de cavernosa sabiduría, plagada de participios (derretío, sudao, tumbao, arrastrao, esconjondriao y así hasta ciento) en unos textos templados de acidez y cordura.

Para el arte del disco, se pensó en ir más allá de las típicas portadas y se recurrió a Luis Baylón, que en cada una de sus fotografías supo plasmar el espíritu de Josele. No hablamos de un fotógrafo al uso. Hablar de Baylón es hablar de toda una eminencia reconocida por el Premio Nacional de Fotografía.

Josele Santiago es uno de esos escasos ejemplos de artista personal, imaginativo y honesto, que emana pureza y coherencia. Un tipo que desoyendo las leyes que rigen los caminos trillados de la música de consumo ha construido una carrera intachable que, con cada nueva referencia (incluso podríamos atrevernos a decir también que con cada actuación en directo) se va elevando a la categoría de ejemplar.