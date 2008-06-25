Vota por tus canciones INDISpensables

Radio 3, RTVE.es y la Union Fonografica Independiente (UFI) han puesto en marcha Los INDISpensables, una iniciativa que se pone en marcha de cara al Día de los Independientes, una celebración que se lleva a cabo el 4 de julio en varios países del mundo para resaltar la importancia y la historia de la música independiente.

Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda también participan en la celebración, aunque España es el único país que pone en marcha una acción a gran escala en internet.

Los INDISpensables es una verdadera guía a través de la historia de la música independiente en España. Más de 150 canciones han sido preseleccionadas por 11 grandes figuras de Radio 3: Diego A. Manrique, Elena Gómez, José Miguel López, Julio Ruiz, Luis dB, Marta Echeverría, Pilar Arzak, Rosa Pérez, Santiago Alcanza, Tato Puerto y Tomas Fernando Flores. El resto queda en manos de los usuarios, que podrán votar hasta el próximo 3 de julio por su canción favorita entre el listado propuesto.

Entre las canciones seleccionadas figuran grandes éxitos en la memoria colectiva de todos, como Malos tiempos para la lírica de Golpes Bajos o Para ti de Paraíso. Aunque también hay sitio para modernas propuestas que calan cada vez más en el gusto popular. Es el caso de La revolución sexual de La Casa Azul o Copenhague del grupo madrileño Vetusta Morla.

Todos los temas seleccionados tienen un punto de partida común en el tiempo: 1978. Fue el año en el que de la mano de la democracia, España respiraba libre y empezaba a desarrollar una escena musical independiente gracias a varios sellos locales. A día de hoy, el panorama ha logrado un desarrollo reseñable y muchas discográficas han sido capaces de establecer sus productos en el gusto masivo y popular. Las 50 mas influyentes forman desde el año 2003 la UFI, que también forma parte de la organización de estos INDISpensables.

Esta iniciativa además revela el nuevo camino que Radio 3 seguirá en Internet, de la mano de RTVE.es. La emisora apuesta por la renovación y por el uso de la red como un gran complemento y recurso, donde los oyentes y sus opiniones puedan formar parte de la radio.