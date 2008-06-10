Yo marco el minuto (Mala Rodríguez)

'Carisma y arrebato en el rap español' , por Tomás Fernando Flores y sus Indispensables.

'Yo marco el minuto/Tambalea' es el segundo trabajo de 'La mala Rodríguez'. Un maxi-single que supuso un cambio de discográfica 'Yo gano-Superego' substituyó a 'Zona Bruta' y Dive Dibosso se hizo cargo de la producción.

Divosso es el responsable del elegante fondo para que, la hip-hopera de Jerez de la frontera, de rienda suelta a su estilo relajado y atrevido.

Ves como lo sabía yo

tengo lo que tú quieres...

Ves cómo lo sabía yo

tengo lo que tú quieres...

Sepa, que lo tengo todo en regla.

Sepa, que las cuentas no me quiebran.

Sepa, que sólo tengo el mapa.

y el olfato de una perra...

Esta claro, si faeno, es pa pescar algo.

No quiero riñonarme y encima estar sin un clavo.

Yo me visto por los pies

en algo tenía que sacar buenas notas.

Me lo estoy currando, me lo estoy currando

Me lo estoy currando, me lo estoy currando.

Soy una mujer de recursos, chulo

tu suela, pasión, saliva leche y trucos.

Yo marco el minuto.

Me hago tirabuzones con las bombas que me tiran,

los mamelucos.

Y disfruto.

Eso sí. Eso sí.

Tengo lo que tú quieres.

Cómo lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. . .

Ni de quien eres me importa

ni que bebes ni de donde vienes

Al lío. Tú que tienes.

Yo el gustito me lo llevo pa la casa

Dime qué quieres, dime qué quieres

Dónde está mi estilo,

dónde está mi ruina.

Quiero más romero.

Lo huelo.

¿Tú me hueles?

En queriendo to se puede

Échale huevos

He estao en el punto de mira

y mira sigo viva...

Ves cómo lo sabía yo

tengo lo que tú quieres...

Ves cómo lo sabía yo

tengo lo que tú quieres...

Y otra vez yo, yo, yo, yo y yo, y más yo

pero lo digo to ??

a buen entendedor...

Canta canciones que lleven mi nombre

la gloria será pa quien la corresponde,

yo le llevo flores,

ella se tatúa mi nombre,

más natural que follar

oro, vino, rico, pobre. . .

Mi madre me educó hasta donde pudo

y luego me dió su escudo.

No voy a salvar el mundo,

salvaré mi culo

y lo que me dé la gana.

Mi mensaje es tan egoísta

que tú lo haces tuyo...

Ves cómo lo sabía yo

tengo lo que tú quieres...

Ves cómo lo sabía yo

tengo lo que tú quieres...