Yo marco el minuto (Mala Rodríguez)
- Yo marco el minuto/Tambalea (Superego, 2000)
'Carisma y arrebato en el rap español' , por Tomás Fernando Flores y sus Indispensables.
'Yo marco el minuto/Tambalea' es el segundo trabajo de 'La mala Rodríguez'. Un maxi-single que supuso un cambio de discográfica 'Yo gano-Superego' substituyó a 'Zona Bruta' y Dive Dibosso se hizo cargo de la producción.
Divosso es el responsable del elegante fondo para que, la hip-hopera de Jerez de la frontera, de rienda suelta a su estilo relajado y atrevido.
Ves como lo sabía yo
tengo lo que tú quieres...
Ves cómo lo sabía yo
tengo lo que tú quieres...
Sepa, que lo tengo todo en regla.
Sepa, que las cuentas no me quiebran.
Sepa, que sólo tengo el mapa.
y el olfato de una perra...
Esta claro, si faeno, es pa pescar algo.
No quiero riñonarme y encima estar sin un clavo.
Yo me visto por los pies
en algo tenía que sacar buenas notas.
Me lo estoy currando, me lo estoy currando
Me lo estoy currando, me lo estoy currando.
Soy una mujer de recursos, chulo
tu suela, pasión, saliva leche y trucos.
Yo marco el minuto.
Me hago tirabuzones con las bombas que me tiran,
los mamelucos.
Y disfruto.
Eso sí. Eso sí.
Tengo lo que tú quieres.
Cómo lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. . .
Ni de quien eres me importa
ni que bebes ni de donde vienes
Al lío. Tú que tienes.
Yo el gustito me lo llevo pa la casa
Dime qué quieres, dime qué quieres
Dónde está mi estilo,
dónde está mi ruina.
Quiero más romero.
Lo huelo.
¿Tú me hueles?
En queriendo to se puede
Échale huevos
He estao en el punto de mira
y mira sigo viva...
Ves cómo lo sabía yo
tengo lo que tú quieres...
Ves cómo lo sabía yo
tengo lo que tú quieres...
Y otra vez yo, yo, yo, yo y yo, y más yo
pero lo digo to ??
a buen entendedor...
Canta canciones que lleven mi nombre
la gloria será pa quien la corresponde,
yo le llevo flores,
ella se tatúa mi nombre,
más natural que follar
oro, vino, rico, pobre. . .
Mi madre me educó hasta donde pudo
y luego me dió su escudo.
No voy a salvar el mundo,
salvaré mi culo
y lo que me dé la gana.
Mi mensaje es tan egoísta
que tú lo haces tuyo...
Ves cómo lo sabía yo
tengo lo que tú quieres...
Ves cómo lo sabía yo
tengo lo que tú quieres...