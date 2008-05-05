Lara López, nueva directora de Radio 3

La renovación de Radio 3 tiene dos nombres propios: Lara López como nueva directora y Diego Manrique como director adjunto.

Radio 3 se plantea en esta nueva andadura, llevar su línea de credibilidad, innovación y calidad un paso más allá. Aspira a mantener a sus fieles oyentes de siempre y, sobre todo, quiere acercarse a nuevos públicos con la puesta en antena de nuevos formatos. Se pondrá especial atención a los usuarios que accedan a Radio 3 a través de Internet.

Lara López sustituye así a Javier Díez, quien dejará la emisora al acogerse voluntariamente a la prejubilación y tras una brillante carrera en RNE. Hasta ahora, Lara López era responsable de "Músicas posibles", programa que dirigía desde 1996. Tiene una amplia experiencia en la dirección y presentación de programas culturales y musicales, tanto en radio como en televisión. Por su parte, Diego Manrique es todo un clásico del periodismo musical español y actualmente presenta "La madriguera" en Radio1 y "El Ambigú" en Radio 3.