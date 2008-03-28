El Dalai Lama acusa a los medios chinos de mentir en la cobertura de las protestas tibetanas

El Dalai Lama, dirigente espiritual de los tibetanos en el exilio, ha acusado a los medios de comunicación de China de "mentira y distorsión" en la cobertura de las protestas en Tíbet. Al mismo tiempo, sin embargo, ha vuelto a hacer un llamamiento a Pekín para resolver la crisis mediante el diálogo.

El líder tibetano ha expresado en Nueva Delhi su voluntad de "trabajar junto a las autoridades chinas para lograr la paz y la estabilidad". En su mensaje, de espíritu claramente conciliador, el Dalai Lama se ha referido a los chinos como "hermanos".

"Exhorto a los dirigentes chinos a dar una muestra de cordura y abrir un diálogo significativo con el pueblo tibetano", ha añadido el carismático líder, quien ya la semana pasada había apelado a reanudar el diálogo con Pekín. El Dalai Lama se ha manifestado incluso dispuesto a mantener una entrevista con el presidente chino Hu Jintao, una vez se cierre la crisis en la región del Himalaya.