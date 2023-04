01:00:05

Avui us oferim una llista d'estrenes en clau pop.

Playlist:

Nathy Peluso - Tonta

Anyi ft. Simona - Soy un volcán

Putochinomaricón ft. Paloma Chen - ámoré (ábro hilo té odio) / chinito de amol

Nenas ft. Laborde - Último perdón

Lau Gibert - Macba

Everything but the Girl - Nothing left to lose

George Fitzgerald ft. SYML - Mother

Belén Aguilera - Nadie me ha preguntado

Trashi - Quisiera volver a verte

Courier Sud - Solita

Galgo Lento - Tot el que t’ha passat

Carlangas - Que si quiero que si tengo

Rudimental ft. Charlotte Plank - Dancing is healing

Bebe Rexha ft. Snoop Dogg - Satellite

Kim Petras ft. Niki Minaj - Alone

Rita Ora ft. Fatboy Slim - Praising you

Sofi Tukker - Jacaré